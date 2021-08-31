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أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، أن بلاده ومصر يربطهما علاقات استراتيجية راسخة شهدت تطورًا مستمرًا على كل المستويات في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم واهتمام من قيادات البلدين منوهًا بدور مصر المحوري بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء البحريني اليوم، ياسر شعبان السفير المصري في البحرين، والذي نقل تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى ولي العهد البحريني.

وسلم شعبان رسالة خطية من مدبولي إلى رئيس الوزراء البحريني تضمنت دعوة لزيارة مصر، حيث رحب بهذه الدعوة، مشيرًا إلى أن الزيارات الرسمية المتبادلة تسهم في الدفع بمسار العلاقات نحو آفاقٍ أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الحيوية التي تعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بإسهامات الجالية المصرية في عملية التنمية بمملكة البحرين والتي هي محل تقدير من المملكة.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن شكره وتقديره لآل خليفة على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بتوطيد العلاقات البحرينية المصرية ومواصلة تنميتها، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الازدهار والنماء.