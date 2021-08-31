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نقابة مهندسي الإسكندرية: مشاجرة الشاطئ أمر استثنائي .. ولا تهاون في حق الأعضاء وأسرهم

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نقابة مهندسي الإسكندرية: مشاجرة الشاطئ أمر استثنائي .. ولا تهاون في حق الأعضاء وأسرهم نقابة مهندسي الإسكندرية: مشاجرة الشاطئ أمر استثنائي .. ولا تهاون في حق الأعضاء وأسرهم

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أصدر مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية بيانا بشأن المشاجرة التي وقعت داخل شاطئ نادى المهندسين بسابا باشا وإنتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف البيان ما حدث بأنه «أمر استثنائي خلال صيف كامل كان النادي مستقبلاً لرواده من المهندسين ويتفاني في تقديم كافة الخدمات لهم».

وأوضح البيان أن الواقعة حدثت أثناء تواجد أحد أبناء المهندسين مع أصدقاءه داخل الشاطئ ونشبت مشاده مع عمال الشاطئ أثناء تأجير «بدال» وتطورت إلى تشابك بالأيدى وإصابة أحد الشباب.

وذكر البيان أنه «على الفور تحرك مجلس النقابة وتم استدعاء الشرطة لإحتواء الموقف، بينما رفض الشباب تحرير محضر بالواقعة واشادو بموقف ادارة النادي في احتوائها والحفاظ على حقوقهم، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الواجبة والتحقيق اللازم للواقعة وكذلك تجاه مستأجر الشاطئ طبقا للتعاقد وانهاء خدمة العمال وتغيير الطاقم بالكامل وذلك من وحده» مراقبة الشاطئ «المنشأة للمتابعة اليومية على مدار الساعة للشاطىء واستقبال الشكاوى، كما تم تشديد وزيادة أفراد الأمن بالشاطئ للوقوف بحزم ضد أي عناصر تثير الشغب بالشاطئ».

واختتم البيان بان مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية يؤكد عدم التهاون في حق المهندسين وأسرهم داخل صرح نادى المهندسين بسابا باشا وأن الجميع يعمل من أجل توفير مناخ خدمي وترفيهى واجتماعى آمن للمهندسين وأسرهم.

المصرى اليوم

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