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7 عقود لزراعة 820 ألف شجرة

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7 عقود لزراعة 820 ألف شجرة 7 عقود لزراعة 820 ألف شجرة
وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 7 عقود مع عدد من الجمعيات البيئية لزراعة 820 ألف شجرة من الأشجار والشجيرات المحلية في عدد من المتنزهات والأودية والنفود في مناطق الرياض والقصيم وحائل.

وتأتي هذه المشاريع التي تنفذها الجمعيات البيئية ضمن جهود المركز لتنمية الغطاء النباتي والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى دعم وتمكين المنظمات غير الربحية، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية.

وتضم منطقة الرياض 5 مشاريع للتشجير، 3 منها تنفذها جمعية سدير الخضراء، تشمل تشجير متنزه المحالب البري من خلال زراعة 150 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، وتشجير متنزه خزه الجنوبي البري بزراعة 300 ألف شتلة، وتشجير وادي الفقي بمركز روضة سدير بزراعة 20 ألف شتلة. كما تنفذ جمعية الغاط البيئية مشروع تشجير نفود المساعدية بالغاط، حيث سيتم زراعة 60 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، فيما تنفذ الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية مشروع تشجير محمية الملك عبدالعزيز (روضة التنهات) حيث سيتم زراعة 100 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى.

وفي منطقة القصيم تنفذ جمعية وعي البيئية مشروع تشجير متنزه الأسياف من خلال زراعة 90 ألف شجرة، وفي منطقة حائل سيتم تشجير متنزه عثمر البري بزراعة 100 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، وتنفذه جمعية البيئة بحائل.


الوطن السعودية

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