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"في قبضة رجال الأمن".. جديد للأمن العام يوثِّق جهوده في 5 قضايا

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"في قبضة رجال الأمن".. فيديو جديد للأمن العام يوثِّق جهوده في 5 قضايا "في قبضة رجال الأمن".. جديد للأمن العام يوثِّق جهوده في 5 قضايا

استعرض الأمن العام عبر مقطع عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على ثلاثة مقيمين وامرأة في الرياض، جميعهم من الجنسية البنجلاديشية؛ ارتكبوا جريمة تزوير شهادة (PCR) الخاصة بفحص ، والمتاجرة بها.

وتضمَّن الفيديو عملية الإطاحة بستة مواطنين في الرياض؛ ارتكبوا جرائم عدة، تمثلت في كسر زجاج المركبات، وسرقة أجزاء منها، وما تحويه من مقتنيات شخصية.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطن في جدة؛ ارتكب ست جرائم، تمثلت في السطو على مؤسسات تجارية، وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية. وبلغت قيمة المسروقات (204.000) ريال.

ولفت مقطع الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين ونازح في الرياض؛ ارتكبوا خمس جرائم، تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود، وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وفي الرياض أُلقي القبض على مواطنين ومقيم، يستقلون مركبة؛ قاموا بتعبئة الوقود في إحدى المحطات، ولاذوا بالهرب دون دفع القيمة، فيما وثق أحدهم الحادثة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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