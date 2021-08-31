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بايدن: الصين وروسيا كانتا ترغبان في توريطنا بأفغانستان

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بايدن: الصين وروسيا كانتا ترغبان في توريطنا بأفغانستان بايدن: الصين وروسيا كانتا ترغبان في توريطنا بأفغانستان

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الصين وروسيا "كانتا ترغبان في توريط الولايات المتحدة لعقد جديد في أفغانستان".

وأضاف في كلمة تلفزيونية بمناسبة الانسحاب الأميركي من أفغانستان، "لدينا تحديات أخرى نتعامل معها، من بينها الصين وروسيا والهجمات الإلكترونية".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أنهت أطول حرب في تاريخها، في إشارة إلى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في 31 أغسطس، بعد حرب امتدت نحو 20 عاماً.

وقال بايدن، إن "القوات الأميركية خاطرت بحياتها لإجلاء الأميركيين والأفغان المتعاونين معنا"، مشيراً إلى أن ما أنجزته بلاده في أفغانستان "لم يكن لتقدر عليه أي دولة بالعالم".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة أجلت أكثر من 120 ألف شخص من أفغانستان رغم تهديد "داعش خراسان".

واعتبر بايدن أن القوات الأفغانية سلّمت بلادها إلى حركة طالبان "رغم تدريب الولايات المتحدة لها".

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