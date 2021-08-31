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رئيس حركة «وعي» العراقية ينسحب من الانتخابات البرلمانية

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رئيس حركة «وعي» العراقية ينسحب من الانتخابات البرلمانية رئيس حركة «وعي» العراقية ينسحب من الانتخابات البرلمانية

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أعلن رئيس حركة «وعي» العراقية، صلاح العرباوي، انسحابه من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة إجراؤها في أكتوبر المقبل، دون إبداء أسباب.

و العرباوي، قيادي سابق في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، قد أعلن تأسيس حركة «وعي» الوطنية في سبتمبر 2019 .

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت قوى سياسية مقاطعتها الانتخابات بدعوى عدم توفر البيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وسط انتشار «السلاح المنفلت» و«المال السياسي».

ويخوض الانتخابات 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

المصرى اليوم

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