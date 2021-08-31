أول رد رسمي من إدارة الزمالك علي اختفاء درع الدوري
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في تطور سريع للاحداث وتاكيدا لانفراد المصري اليوم منذ قليل بواقعة اختفاء درع الدوري الممتاز عن مقر نادي الزمالك خلال الايام الماضية قبل استعادته مرة ثانية اعلنت اللجنة المؤقتة استعادة الدرع والاحتفاظ به في مكتب رئيس اللجنة .
كانت «المصري اليوم» اكدت تورط احد الموظفين في النادي باخراج الدرع من النادي لجهة غير معلومة وتم استعادته بعد بضعة ساعات فور انتشار خبر اختفاء الدرع .
واصدرت اللجنة بيان رسمي جاء نصه: أكدت إدارة نادي الزمالك أن درع الدوري موجود في مكتب حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وذلك بعد أن سلمته إدارة الكرة التي احتفظت به منذ تتويج الفريق بالبطولة .
ووفقا لقرار الإدارة التنفيذية بالنادي فإن درع الدوري سيظل بمكتب رئيس اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وكان الزمالك قد حسم الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي، في الجولة 33 بهدفين نظيفين، قبل أن يختتم مشوار البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي، على ملعب بتروسبورت وحصد لقب البطولة برصيد 80 نقطة من 34 مباراة.