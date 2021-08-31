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إيران تعلن استيراد 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا أسبوعيا

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إيران تعلن استيراد 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا أسبوعيا إيران تعلن استيراد 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا أسبوعيا

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أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، على رضا رئيسي، استيراد 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا أسبوعيا.

وأضاف المسؤول الصحي أن المرحلة الأولى من التطعيم شملت الكوادر الصحية، والمرحلة الثانية كانت للمسنين فوق 60 عاما، أما المرحلة الثالثة شملت العاملين في مجال الأعمال المعرضة لخطر الإصابة أكثر من غيرها والمصابين بأمراض، بينما المرحلة الرابعة تتضمن تطعيم الأفراد تحت 60 عامًا، ويبلغ عددهم نحو 42 مليون شخص.

وتجاوزت الإصابات في العالم 216 مليونًا، وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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