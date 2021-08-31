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قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه سوف تظهر متحورات جديدة لفيروس كورونا من حين لآخر في حال عدم السيطرة على فيروس كورونا وتطعيم غالبية سكان العالم باللقاحات، مضيفا:«فيروس كورونا يتكاثر، وكلما ينتشر وظهر المتحورات في الفيروس».

وأضاف محمد النادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»: «من الضروري توزيع لقاحات كورونا بشكل عادل قبل الحديث عن جرعة ثالثة من اللقاحات».

وتابع محمد النادي :«مازال العالم لم ينتهِ بشكل كامل من تطعيم كل سكان العالم وهناك تسرع من دول أوروبا وامريكا لتطعيم مواطنينهم بجرعة ثالثة».

وأكمل محمد النادي :«العام الماضي في بريطانيا كنا نسمع عن 2000 حالة وفاة في اليوم، أما الآن لا نسمع عن حالات وفاة بكورونا في إنجلترا، وذلك بسبب تطعيم 70 % من سكان بريطانيا بلقاحات كورونا».

ولفت محمد النادي :«تلقي لقاح كورونا يقي من الأعراض الشديدة واحتمالية دخول المستشفيات»، مضيفا:«حجم الإصابات بـ متحور دلتا أصبح عائلي في مصر، وإذا أصيب فرد من الاسرة بهذا المتحور يصاب باقي أفراد الأسرة، ومتحور دلتا ليست الأشرس ولكنه الأسرع والأكثر انتشارًا».

وتابع محمد النادي :«هناك إقبال على التسجيل للحصول على لقاحات كورونا»، مضيفا:«تحديث بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا يحدث بشكل دوري ويتم التحديث بناء على دراسة العلاجات والأدوية التي حققت فعالية في علاج مصابي فيروس كورونا».