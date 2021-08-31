للتاريخ آخر جندي أمريكي في أفغانستان

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أعيدت قصة «أونودا» آخر جنود الحرب العالمية الثانية «إلى الأذهان خلال الساعات الماضية، حيث نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) صورة لآخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان على متن طائرة شحن عسكرية، قبيل منتصف ليل الثلاثاء، ليصبح آخر فرد من الخدمة الأمريكية يغادر أراضي أفغانستان.

ويذكر أن الصورة التاريخية تعود إلى عسكري برتبة لواء يدعى كريس دوناهو وهو قائد القوات الأمريكية.

وشهد مطار العاصمة كابول الدولي رحيل آخر طائرة أمريكية من طراز C-17 في تمام الساعة 11:59 مساء بتوقيت كابول أي قبيل الموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية من البلاد في 31 أغسطس، وكانت هذه الرحلة بمثابة النهاية لأطول حرب أمريكية استمرت قرابة 20 عامًا.

لقب تاريخي

وبعد انتهاء عقدين كاملين من الحرب، ظلت تسمية آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب، لقبًا تاريخيًا جرى اختيار من يحمله بعناية فائقة، حيث وقع الاختيار على الميجر جنرال كريستوفر دوناهو، صاحب الصورة الشهيرة وهو يسير على متن الطائرة الأمريكية الأخيرة التي أقعلت من مطار كابول. وفي السياق ذاته، نقلت الطائرات الأمريكية العسكرية في أفغانستان 79 ألف شخص بمن فيهم 6000 آلاف أمريكي و73500 أفغان ومواطنين من دول أخرى، وفقًا لما أورده الجنرال فرانك ماكنزي جوبيور قائد القوات المركزية الأمريكية، كما صرح بأن «هناك أمريكيين يريدون البقاء لفترة أطول لأسباب متنوعة».

أنودا الياباني

وفي عام 1974، لم يكن العالم يدري أن آخر جندي قاتل في الحرب العالمية الثانية لم يستسلم بعد، وظل مختبئًا في أدغال الفلبين قرابة 30 عامًا، حتى ظهر فتمت تسميته بـ«آخر جنود الحرب العالمية الثانية».

وهو الملازم ثاني، هيرو أُونودا، الياباني الذي وُلد عام 1922م، وتوفي في 2014م، وعمل ضابط استطلاع في الجيش الياباني، وقاتل في الحرب العالمية الثانية، ولم يستسلم حتى عام 1974، حين قدّم سيفه العسكري للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، معلنًا نهاية مسلسل رافضه التصديق بأن الحرب العالمية قد انتهت عام 1945، وأن الجيش الياباني قد خسرها، وليضع حدًّا لتحوله إلى حرب العصابات التي تقتل من يشتبه في أنهم أعداء لليابان.

آخر جندي أمريكي في أفغانستان:

يدعى كريس دوناهو

هو القائد العام للفرقة 82 المحمولة جوا

يبلغ 52 عامًا، ولديه ثلاثة عقود من الخبرة العسكرية

خدم في كوريا الجنوبية وبنما قبل قيادة القوات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ارتقى منصبه لـ(الفرقة 82) وهو القسم العسكري (قوة استجابة فورية في البلاد).

قاد في منتصف أغسطس 2021 نحو 4000 مظلي من الفرقة 82 المحمولة جواً معسكرًا في الشرق الأوسط.