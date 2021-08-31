"تعليم جازان" ينفذ عددًا من البرامج التطويرية لمنسوبيه

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لتحقيق انطلاقة دراسية وعودة حضورية آمنة للعام الجديد

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بمركز دعم التعلم الإلكتروني تنفيذ عددٍ من البرامج التدريبية لـ 1470 من مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال والمعلمين والمعلمات حول إعدادات منصتي مدرستي وروضتي وذلك عن طريق منصة "زوم"، ضمن جهود الإدارة لتوفير الدعم لمنسوبيها وتحقيق انطلاقة دراسية وعودة حضورية آمنة للعام الدراسي الجديد 1443هـ بدعم ومتابعة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي.

وكشفت الإدارة أن البرامج المنفذة بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث هدفت لتأهيل مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال المستجدين وتعريفهم بمستجدات منصتي مدرستي وروضتي، وتدريبهم على إعدادات المنصتين وكيفية التعامل مع أدواتها استعدادًا لرحلة تعلم إلكترونية ناجحة، بالإضافة إلى تدريب المعلمين والمعلمات على كيفية وطرق التعامل مع أدواتها المختلفة والخدمات التي تقدمها وآلية تنفيذها.

وأبانت الإدارة أنها سعت من خلال تلك الدورات إلى تزويد المستفيدين بالمهارات والخبرات التقنية اللازمة للتعامل مع منصتي مدرستي وروضتي وحل المشكلات المختلفة، بالإضافة إلى تعريفهم بأبرز التحديثات التي خضعت لها المنصة، وكيفية التغلب على بعض التحديات التقنية، مع تعريفهم بوسائل الدعم والقنوات المتاحة لدعم استمرارية عملية التعلم والتعليم.

وأكدت الإدارة حرصها على ضمان استمرارية العملية التعليمية عبر توفير خطوط ساخنة للتواصل مع المسؤولين لتذليل كل الصعاب التقنية التي تواجه الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال والمعلمين والمعلمات وسرعة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها لضمان انطلاقة جادة.