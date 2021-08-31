حمى فيروسية مجهولة تجتاح شمال الهند.. والسلطات تغلق المدارس

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تشبه في أعراضها حمى الضنك ولكن بمعدل وفيات أعلى

أوعزت سلطات ولاية أوتار براديش بشمال الهند بمنع التلاميذ من الصف الأول إلى الثامن من الذهاب إلى المدارس، وذلك حتى 6 سبتمبر؛ بسبب انتشار حمى فيروسية مجهولة في المنطقة، تشبه في أعراضها حمى الضنك، ولكنها تترافق مع معدل وفيات أعلى.

وتفصيلاً، أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن بؤرة تفشي المرض تتمركز في منطقة فيروز أباد، حيث تُوفِّي زهاء 50 شخصًا، من ضمنهم 32 طفلاً على الأقل، فضلاً عن وفاة 12 شخصًا في ماثورا، وثمانية في ماينبوري.

وتتلخص أعراض المرض في ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض مفاجئ في عدد الصفائح الدموية، والجفاف الشديد في الجسم، وفق "العربية نت".

ومن جهته، أفاد رئيس وزراء الولاية يوغي أديتياناث بإرسال فِرق طبية خاصة إلى المناطق التي تم الإبلاغ عن تفشي المرض فيها، فيما يجري فحص عينات من دماء المرضى.

وأردف قائلاً: "سندرس هذا المرض، وسنتخذ إجراءات عاجلة للتصدي له".

ويرجح بعض الأطباء أن الحديث يدور عن تفشي حمى الضنك في شكلها المزمن والثقيل.

وينتشر هذا المرض عن طريق البعوض.

يُذكر أن الهند تعيش حاليًا موسم الأمطار؛ إذ يتزايد البعوض والبرغش بشكل كبير جدًّا.

يُذكر أن حمى الضنك عدوى فيروسية، تنتقل عن طريق لدغات البعوض، وتنتشر في جنوب شرق آسيا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد علاج خاص لحمى الضنك، ولا يمكن التطعيم باللقاحات ضدها إلا للأشخاص الذين أُصيبوا بالفعل بالحمى مرة واحدة على الأقل.