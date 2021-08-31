الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن إدانة الولايات المتحدة بشدة لهجوم الحوثيين ‏الأخير على المملكة، الذي استهدف مطار أبها الدولي، مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين وإلحاق أضرار ‏بإحدى الطائرات المدنية.

‏ وقال بلينكن، في بيان صحفي اليوم: منذ بداية العام، تعرضت المملكة لأكثر من 240 هجوماً من ‏الحوثيين، الذين عرّضوا الشعب السعودي للخطر إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون ‏في المملكة العربية السعودية.

‏وأضاف: كما كثف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة، لا سيما هجومهم على مأرب، ‏يؤدي هذا الهجوم المكلف والمتعثر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إن هجمات الحوثيين تديم ‏الصراع وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة.

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ودعا وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، الحوثيين مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في ‏مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.