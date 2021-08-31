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فرنسا.. ثغرة بموقع لفحوص كورونا تكشف بيانات 700 ألف شخص

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فرنسا.. ثغرة بموقع لفحوص كورونا تكشف بيانات 700 ألف شخص فرنسا.. ثغرة بموقع لفحوص كورونا تكشف بيانات 700 ألف شخص

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ذكر موقع «ميديابارت» أن ثغرة في موقع ينقل نتائج فحوص كوفيد-19 إلى المنصة الحكومية في فرنسا، أتاحت الوصول إلى بيانات ونتائج فحوص 700 ألف شخص.

وبقيت أسماء وعائلات وتواريخ ميلاد وعناوين وأرقام هواتف وأرقام الضمان الاجتماعي والبريد الإلكتروني، إضافة إلى نتائج فحوص 700 ألف شخص متاحة حتى الجمعة، بسبب كلمة سر يمكن العثور عليها بشكل واضح في ملف يمكن للجميع الوصول إليه على موقع «فرانستيست»، كما ذكر الموقع الإخباري.

و«فرانستيست» شركة تأسست في يناير الماضي متخصصة في نقل البيانات من فحوص كوفيد التي تم إجراؤها في الصيدليات، إلى منصة نظام معلومات الفحوص.

وقال فيليب بيسي رئيس اتحاد النقابات الصيدلانية في فرنسا إن هذه المنصة «أنشئت على عجل في ديسمبر 2020 وليست مريحة للاستخدام».

ويستخدم الكثير من أصحاب الصيدليات وسطاء لإدخال نتائج الفحوص التي تم إجراؤها في إطار «نظام معلومات الفحوص»، وبالتالي فإن «فرانستيست» تتقاضى يورو واحدا عن كل عملية إرسال، وفقًا لـ«ميديابارت».

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