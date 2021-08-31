أخبار عاجلة

رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء -
إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

السودان يشيد بالمبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة

Print
السودان يشيد بالمبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة السودان يشيد بالمبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالمبادرة التي تقدمت بها الجزائر لحل أزمة سد النهضة، متوقعا أن يتم التوصل «في القريب إلى حل لأزمة السد في إطار القانون الدولي».

وقال حمدوك، في مقابلة تليفزيونية، إن بلاده «تقدر جهود القيادات الجزائرية» في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة، محذرا من أن «السودان معرض للخطر الأكبر إذا حدث أي شيء لسد النهضة الإثيوبي».

ولفت إلى أنه لا «حل عسكريا» للقضايا الخلافية مع إثيوبيا بشأن الحدود والسد، مشددا على أن «التفاوض والحوار يظلان الحل الأساسي للخلافات مع إثيوبيا».

وقال: «نحن جيران لإثيوبيا وتربطنا الأرض والجغرافيا والتاريخ والعلاقات المشتركة، وأؤكد هذه القضايا نستطيع حلها بالحوار».

يذكر أن الجزائر أطلقت مؤخرا مبادرة تدعو إلى عقد لقاء مباشر بين والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لخلافاتها حول الملف.

وأعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن «تفاؤله بنجاح المبادرة الجزائرية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي»، داعيا الدول المعنية إلى «التجاوب» مع المبادرة الجزائرية و«التحلي بالحكمة والمنطق من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية

«هيجيبوا له لبن العصفور عشان ينجح».. محمد عبدالجليل عن تعيين «كيروش» مدربًا لمنتخب مصر

«هيجيبوا له لبن العصفور عشان ينجح».. محمد عبدالجليل عن تعيين «كيروش» مدربًا لمنتخب مصر