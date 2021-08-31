السودان يشيد بالمبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة

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أشاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالمبادرة التي تقدمت بها الجزائر لحل أزمة سد النهضة، متوقعا أن يتم التوصل «في القريب إلى حل لأزمة السد في إطار القانون الدولي».

وقال حمدوك، في مقابلة تليفزيونية، إن بلاده «تقدر جهود القيادات الجزائرية» في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة، محذرا من أن «السودان معرض للخطر الأكبر إذا حدث أي شيء لسد النهضة الإثيوبي».

ولفت إلى أنه لا «حل عسكريا» للقضايا الخلافية مع إثيوبيا بشأن الحدود والسد، مشددا على أن «التفاوض والحوار يظلان الحل الأساسي للخلافات مع إثيوبيا».

وقال: «نحن جيران لإثيوبيا وتربطنا الأرض والجغرافيا والتاريخ والعلاقات المشتركة، وأؤكد هذه القضايا نستطيع حلها بالحوار».

يذكر أن الجزائر أطلقت مؤخرا مبادرة تدعو إلى عقد لقاء مباشر بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لخلافاتها حول الملف.

وأعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن «تفاؤله بنجاح المبادرة الجزائرية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي»، داعيا الدول المعنية إلى «التجاوب» مع المبادرة الجزائرية و«التحلي بالحكمة والمنطق من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة».