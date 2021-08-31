فرج عامر: الدوري المصري لـ«الهواة» .. وسموحة لم يشارك في الكونفدرالية «علشان دمي مش خفيف»

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سخر المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة من نظام مشاركة أندية الدوري المصري في البطولات الأفريقية بالنسخة المقبلة.

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية:«الدوري المصري للهواه وليس للمحترفين، فلا توجد به جائزة مالية للأندية الثلاثة الأولى في الترتيب».

وأكمل:«تراجع سموحة إلى المركز الرابع بدلاً من الثالث إدخر لي أموال مكافأة اللاعبين، فاللاجئة المالية تنص على توفير المكافأة عند تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى فقط».

وأنهى تصريحاته منتقدًا قرار اتحاد الكرة المصري باشراك المصري وبيراميدز في الكونفدرالية بشكل مبكر قبل انتهاء المسابقة، حيث سخر من الأمر قائلاً:«سموحة ماشاركش لإن دمي مش خفيف».