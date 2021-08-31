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مصدر: فرع في الإمارات أكاديمية درجة ثانية من أجل جذب الناشئين

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مصدر: فرع الزمالك في الإمارات أكاديمية درجة ثانية من أجل جذب الناشئين مصدر: فرع في الإمارات أكاديمية درجة ثانية من أجل جذب الناشئين

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اصيبت جماهير نادي الزمالك بصدمة مدوية بعدما تأكد اعتماد اشهار نادي الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة كناد درجة ثانية مدي الحياة واشهاره وفقا لهذا البند المتفق عليه بشكل نهائي وبات في الاتحاد الإماراتي لـ كرة القدم.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الزمالك فان هناك مشاورات حالية داخل اللجنة الثلاثية من اجل التراجع عن فكره انشاء فرع النادي في الامارات بسبب اعتماده نادي درجة ثانية .

وقال مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإماراتي أن الاتفاق الأخيرة الذي تم بين إدارة الزمالك وأحد المستثمرين في الإمارات بانشاء نادي تحت مسمي «الزمالك» في الإمارات إجراء عادي للغاية ويحق لأي مستثمر بملك أموال أو لديه أكاديمية لكرة القدم أن ينشئ نادي تحت أي مسمى مشيراً إلى أن هدف فرع النادي الثانى صناعة أكاديمية لجذب الناشئين .

وقال : «تلقينا طلباً بانشاء نادي في الإمارات باسم نادي الزمالك المصري وأبلغناهم ان النادي سيظل مدرج ضمن أندية الدرجة الثانية مدي الحياة ولن يسمح له بالتأهل لدوري الدرجة الاولي الرسمي أو دوري المحترفين الممتاز بالإمارات«.

وتابع: «طلبنا موافقة رسمية من إدارة الزمالك وبالفعل تم عقد مؤتمر رسمي في القاهرة واعلنت لجنة الزمالك موافقتها على انشاء نادي الزمالك كناد درجة ثانية في الإمارات ووافقوا استمرار وضعه بهذه الشكل مدي الحياة«.

وكانت لجنة الزمالك المؤقتة برئاسة حسين لبيب قد اعلنت أمس إنشاء ناد في الإمارات يحمل اسم الزمالك في حضور ابعد الاجتماع عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس إدارة شركة إي فريندز سبورت،

من جانبه، رحب حسين لبيب عمرو مصطفى كامل وقال:” لدينا طموحات عديدة ومن ضمنها الناحية الاستثمارية والرياضية واليوم نقوم بتوقيع بروتوكول لإنشاء فرع لنادي الزمالك بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”، وأشار لبيب إلى أن هذا ثاني بروتوكول بعد توقيع بروتوكول مع نادي إيروسبورت.

المصرى اليوم

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