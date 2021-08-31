أخبار عاجلة

14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء -
إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي

Print
الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي
"بلينكن": تعرَّضت لأكثر من 240 هجومًا من الميليشيا

الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي

واس- واشنطن: أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إدانة الولايات المتحدة بشدة هجوم الحوثيين ‏الأخير على السعودية، الذي استهدف مطار أبها الدولي؛ ما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين، وإلحاق أضرار ‏بإحدى الطائرات المدنية.

‏وقال "بلينكن" في بيان صحفي اليوم إنه منذ بداية العام تعرضت السعودية لأكثر من 240 هجومًا من ‏الحوثيين، الذين عرَّضوا الشعب السعودي للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون ‏في المملكة العربية السعودية.

‏وأضاف: كما كثف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما هجومهم على مأرب. ويؤدي هذا الهجوم المكلف والمتعثر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. إن هجمات الحوثيين تديم ‏الصراع، وتطيل من معاناة الشعب اليمني، وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة.

‏ودعا وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الحوثيين مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والدخول في ‏مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: نأمل في أن تسهم حكومة أفغانستان الجديدة في تحقيق الاستقرار

السعودية: نأمل في أن تسهم حكومة أفغانستان الجديدة في تحقيق الاستقرار

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

سفارة المملكة بواشنطن: السعودية تكرر دعمها لرفع السرية الكامل عن وثائق 11 سبتمبر لإنهاء مزاعم علاقتها بالهجمات

سفارة المملكة بواشنطن: السعودية تكرر دعمها لرفع السرية الكامل عن وثائق 11 سبتمبر لإنهاء مزاعم علاقتها بالهجمات

سفارة السعودية بواشنطن ترحِّب بالإفراج عن وثائق سرية بشأن هجمات 11 سبتمبر

سفارة السعودية بواشنطن ترحِّب بالإفراج عن وثائق سرية بشأن هجمات 11 سبتمبر