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«الأعلى للأثار» يبحث ضوابط التصوير بالمتاحف والمواقع الأثرية

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«الأعلى للأثار» يبحث ضوابط التصوير بالمتاحف والمواقع الأثرية «الأعلى للأثار» يبحث ضوابط التصوير بالمتاحف والمواقع الأثرية

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عقد مساء اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واجتماع بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تم تناول و مناقشة عدد من الموضوعات، وعلى رأسها اعتماد ضوابط التصوير التجاري والدعائي والسينمائي بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، لعمل باقات لتحفيز المنتجين وشركات الإنتاج المحلية و العالمية للتصوير بها.

كما تناول الاجتماع دراسة سبل تشجيع الحركة السياحة بمدينة إسنا، وذلك في ظل افتتاح وكالة الجداوي والسوق القديم بعد تطويرهما، ودراسة إمكانية إعادة وضع إسنا على خريطة البرامج السياحية.

المصرى اليوم

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