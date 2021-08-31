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هداف المصري يتمسك بالرحيل بسبب علي ماهر

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هداف المصري يتمسك بالرحيل بسبب علي ماهر هداف المصري يتمسك بالرحيل بسبب علي ماهر

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تمسك النيجيري أوستن أموتو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي بالرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن أوستن أموتو، يرفض الاستمرار مع فريق المصري في الموسم المقبل، بعدما وصلت العلاقة بينه وبين على ماهر، المدير الفني للفريق لطريق مسدود.

ورفض المهاجم النيجيري مساعي مسؤولي النادي المصري للصلح بينه وبين المدير الفني، متمسكًا بالرحيل عن الفريق، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتلقى أوموتو، أكثر من عرض في الفترة الجارية من أندية الدوري الممتاز، على رأسها سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

يذكر أن المهاجم صاحب ال28 عامًا لعب مع المصري في الموسم الماضي 24 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

المصرى اليوم

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