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50 لوحة فنية في معرض «رؤى» بالأوبرا

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50 لوحة فنية في معرض «رؤى» بالأوبرا 50 لوحة فنية في معرض «رؤى» بالأوبرا

لاقتراحات اماكن الخروج

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، مساء الأربعاء، معرض بعنوان «رؤى» بقاعة زياد بكير في المكتبة الموسيقية.

يشترك في المعرض أكثر من 20 فنانا من خريجى كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك سبق لهم أن شاركوا في العديد من المعارض والمسابقات الفنية وحصلوا على مراكز متقدمة في مهرجانات ابداعية مختلفة على مستوى الجامعات المصر ية، ويضم المعرض أكثر من 50 لوحة جميعها طبعات فنية بالابيض والاسود والملونة وتتمثل في قوالب طبيعية بالالمونيوم، الزنك والخشب والتى يتم حفرها بتقنيات مختلفة ومتعددة .

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الثلاثاء ٧ سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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