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قبرص التركية: بقعة التسرب النفطي بدأت تعود مجددا إلى السواحل السورية

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قبرص التركية: بقعة التسرب النفطي بدأت تعود مجددا إلى السواحل السورية قبرص التركية: بقعة التسرب النفطي بدأت تعود مجددا إلى السواحل السورية

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أعلن رئيس وزراء قبرص التركية أرسان سنار أن التسرب النفطي القادم من سوريا باتجاه بلاده، بدأ يتجه مجددا نحو السواحل السورية.

ووسط توقعات كانت تشير إلى أن التسرب الذي أظهرته صور جوية سيصل اليوم الثلاثاء إلى الشواطئ القبرصية التي تبعد 160 كيلومترا عن سوريا، قال أرسان سنار إن مسار التسرب سيعود إلى سوريا متأثرا بالرياح.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الجزء الشمالي من البحر المتوسط «واجه تلوثا بيئيا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تسرب 15 ألف طن من النفط من محطة للطاقة الكهربائية بمدينة بانياس السورية».

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن سنار أن الجزيرة اتخذت كافة التدابير اللازمة منذ اللحظة الأولى لمواجهة التسرب النفطي، وذلك عبر تشكيل خلية إدارة أزمة في رئاسة الوزراء.

وكانت السلطات القبرصية أبدت قلقها من أن تكون السواحل الشمالية للجزيرة مهددة بتأثير التسرب النفطي الذي حصل الأسبوع الماضي في محطة بانياس الحرارية في سوريا، وتوقعت أن البقعة النفطية ستصل اليوم الثلاثاء إلى السواحل الشمالية لقبرص.

وكان موقع تعقب السفن «تانكر تراكرز» نشر أمس صورة عن التسرب بدا يمتد باتجاه قبرص.

المصرى اليوم

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