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شهدت أسعار الذهب، مساء الثلاثاء، 31 أغسطس 2021، حالة من التذبذب فى نطاق ضيق صعودا وهبوطا مع حذر المستثمرين من التداول قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية فى الولايات المتحدة والتى من المقرر صدورها فى وقت لاحق هذا الأسبوع، ولها تأثير مباشر على أسعار الذهب عالميا .

يتأثر سعر الذهب في مصر بالأسعار والأحداث العالمية وتراجع سعر الذهب عيار 21 قيراط في السوق المحلية بقيمة 2 جنيه ووصل إلى 790 جنيها، ولكن بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر في سوق الذهب محليا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراط تراوح بين 901 و902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا في مصر تراوح بين 790 و792 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح بين 676 و678 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6328 جنيها.

شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا طفيفا فى منتصف التداولات عقب صدور بيانات مؤشر الثقة للمستهلكين والذى جاء سلبيا مما ضغط على الدولار للخلف وانخفض بنسبة 0.01%، ودفع الذهب للأمام ولكنه مالبث أن تراجع مع انتظار المستثمرين لبيانات سوق العمل الامريكى ADP .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال وقت كتابة التقرير، 801.58 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,814.85 $.

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