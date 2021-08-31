محلل سياسي: ميليشيات الغرب الليبي السبب في زعزعة أمن واستقرار السكان

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قال المحلل السياسي، مختار الجدال، إن ليبيا تواجه تهديدات أمنية جمة في ظل انقسام سياسي وصراع بين العديد من الأطراف الداخلية على الشرعية، بسبب انتشار السلاح والمرتزقة السوريين التابعين للحكومة التركية في مناطق غرب ليبيا والعاصمة طرابلس، بينما يتمتع الشرق الليبي بالاستقرار والأمن في ظل حماية الجيش الوطني الليبي لمناطق سيطرته، ما أحدث شرخاً كبيراً بين مناطق الدولة الليبية الواحدة.

وأضاف «الجدال» خلال تصريحاته لفضائية لوكالة «سبوتنيك» أن طرابلس تعاني من اشتباكات مسلحة عنيفة تحدث بين الحينة والأخرى بسبب صراع الميليشيات المسلحة على مناطق النفوذ وبسبب خلافات بين قياداتها المتعددة الولاءات والأهداف، لافتًا إلى أنه لطالما عانى سكان مناطق الغرب الليبي من انعدام الأمن والاستقرار وسطوة السلاح على مدار سنين الأزمة، إلى أن قرر الجيش الوطني الليبي بقيادة، المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية «طوفان الكرامة» عام، 2019، لاستعادة السيطرة على العاصمة وإنفاذ القانون في الغرب الليبي.

وأكد أن هناك حرباً إعلامية شُنّت لتشويه صورة الجيش أمام الإعلام العالمي وتضليل الرأي العام عن أهداف الحملة العسكرية الحقيقية، الأمر الذي سمح بتدخل تركيا بشكل مباشر في البلاد وقلب موازين القوى لصالح تلك الجماعات المسلحة، لافتًا إلى أنه بعد احتدام المعارك وسقوط العديد من المدنيين بسبب الأسلحة الثقيلة التي استخدمتها تركيا، وقِع فيما بعد اتفاق وقف لإطلاق النار أواخر العام الماضي، أعاد الهدوء والسكينة إلى البلاد ومهّد الطريق أمام الحل السياسي.

وأشار إلى أنه منذ عدة أشهر وإلى الآن، تستمر الإشتباكات المسلحة بين ميليشيات الغرب الليبي، وتستمر سطوتها على السكان المدنيين وسيطرتها على الحكومة، كما أنها الآن تُستخدم للضغط على مسار المباحثات السياسية، وتتبع طرفاً متشدداً من أطراف الأزمة وتهدد مستقبل البلاد من خلال دعمها للمرتزقة الذين أصبحوا يسيطرون على كل شاردة وواردة غرب ليبيا، ولهم اليد الأعلى في كل موقف.

وتابع المحلل السياسي، أن قائد إحدى الجماعات المسلحة «لواء الصمود» والمدرج على قوائم العقوبات في مجلس الأمن «صلاح بادي»، قال إن تركيا أصبحت تسيطر على السياسة الخارجية، لافتًا إلى أنه ممنوع من السفر، مطالبًا بسحب كل المرتزقة والقوى الأجنبية من ليبيا، قائلاً: «في الحرب الأخيرة كنا نسيطر على المحاور ونحن من نسيرها واليوم نحن منزوعين الإرادة ولا نتحكم بشيء لأن تركيا سيطرت على كل شيء»

جدير بالذكر أنه عند انتخاب حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، ارتفعت مطالب سياسيين ونشطاء مدنيين بضرورة نقل السلطة إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي، وكانت إحدى أفضل الحلول نقل السلطة إلى مدينة «سرت»، مقر اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي أوصلت البلاد إلى نوع من التهدئة، ولكن دون أي تجاوب من قبل الحكومة نفسها، حيث يرى العديد من المراقبين أن الجيش الوطني الليبي هو الضامن الوحيد لاستقرار وأمن البلاد، لخضوعه لأحكام واعراف عسكرية منظمة، وإخلاصه للدفاع عن البلاد ضد أي تهديدات وأجندات خارجية تحاول التوغل بها، على عكس الواقع المرير في طرابلس ومناطق غرب ليبيا، التي تعيش في ظل سطوة الميليشيات المسلحة التي هدفها الأول والأخير الاستمرارية، وسير عمليات التهريب.