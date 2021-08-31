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أحمد موسى عن جولة المفاوضات الاستكشافية بين وتركيا: 3 ملفات على الطاولة

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أحمد موسى عن جولة المفاوضات الاستكشافية بين مصر وتركيا: 3 ملفات على الطاولة أحمد موسى عن جولة المفاوضات الاستكشافية بين وتركيا: 3 ملفات على الطاولة

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الخارجية أعلنت عن جولة جديدة من المفاوضات بين وتركيا يتم إجراؤها في أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر وصفت المحادثات بالاستكشافية وتعنى البحث عن النوايا والثقة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن هناك 3 ملفات بين الطرفين، الأول والذي تصر عليه مصر وهو انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، والثاني ملف غاز شرق المتوسط والذي يشهد استفزازات تركية، وثالثا ملف جماعة الإخوان الإرهابية وتوفير ملاذات آمنة لهم.

وأشار خلال قناة صدى البلد، إلى أن تركيا اتخذت بعض الخطوات البسيطة، والتي يمكن وصفها بأنها لا ترضي مصر، التي تطالب بتسليمها عددًا من الإرهابيين، لا سيما المشاركين في اغتيال الشهيد هشام بركات، وهما يحيي موسى وعلاء السماحي، وعدد من الإرهابيين الموجودين على الأراضي التركية.

المصرى اليوم

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