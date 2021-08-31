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مستشفى الملك سلمان يعلن عن طرح عددٍ من الوظائف الصحية الشاغرة

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اشترط خبرة لا تقل عن سنتين وتصنيف سارٍ من التخصصات الصحية

مستشفى الملك سلمان يعلن عن طرح عددٍ من الوظائف الصحية الشاغرة

أعلن مستشفى الملك سلمان بالرياض التابع لتجمع الرياض الصحي الأول عن طرح وظائف صحية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي وتشمل : استشاري طبيب طوارئ ، واختصاصي طبيب طوارئ، واختصاصي جودة غير طبيب ، واختصاصي جودة طبيب ، واختصاصي إدارة صحية.

وتفصيلاً، اشترط المستشفى على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يتوافر لديه خبرة لا تقل عن سنتين في التخصص، ووجود تصنيف من الهيئة للتخصصات الصحية ساري الصلاحية، وضرورة اجتياز المقابلة الشخصية كما يشترط للمتقدمين على وظيفة اختصاصي الإدارة الصحية الحصول على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP ) مع خبرة عملية بالمشروعات الصحية لا تقل عن سنتين في مركز قيادي مع إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعا الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: RUH-KSH-EMP@MOH.GOV.SA


RUH-KSH-EMP@MOH.GOV.SA

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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