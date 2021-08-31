الجيزة : رفع 21 إشغال من الحوامدية وتحرير 3 محاضر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة حملاتها المستمرة على مدار اليوم بالأحياء والمراكز والمدن للحد من الإشغالات ورفع كافة التعديات الموجودة بالطريق العام والتي تسئ للمظهر العام وتؤثر على حركة سير السيارات والمشاه وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الإحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع للعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين.

وفي هذا الإطار شن حي الدقي حملة مكبرة شملت شوارع مصدق وسليمان جوهر والتي تم خلالها مراجعة تراخيص المحلات ورفع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بنهر الطريق.

كما قام حي العجوزة بشن حملة مماثلة شملت شوارع النيل وعبدة خطاب ويوسف البندارى والمعتمدية وبكر عليوة ومصطفى العسال بأرض اللواء والتي أسفرت عن إزالة كشك مخالف بدون ترخيص بشارع النيل ورفع عدد من المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي.

كما شن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة أسفرت عن غلق 5 محلات لممارسة نشاط بدون ترخيص وضبط «٨» مركبات توكتوك لسيرهم عكس الإتجاه ورفع 145 حالة إشغال متنوعة والتحفظ على 19 تروسيكل و5 سيارات نصف نقل، كما تم تحرير محضري عدم إعلان عن الأسعار و2 محضر عدم وجود رخصة ومحضري عدم وجود شهاده صحية.

وفي حي العمرانية إستهدفت الحملة شوارع عدوى سليم وفاطمة رشدى وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

أما في حي جنوب الجيزة تم رفع السيارات المتهالكة بشارع المجزر الآلى بالمنيب والتي تشوه المظهر العام.

كما تمكن مركز ومدينة أوسيم من ضبط سيارة نقل لقيامها بإلقاء المخلفات الصلبة أسفل محور روض الفرج وذلك بالمخالفة للقانون وعدم القاءها بالمقالب العمومية، كما تم رفع «٢١»حالة إشغال وتحرير عدد ٣ محاضر إشغال بمدينة الحوامدية.