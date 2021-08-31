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محافظ أسوان: جوائز وميدليات للاعبي 3 مراكز شباب في نهائي دوري حياة كريمة

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محافظ أسوان: جوائز وميدليات للاعبي 3 مراكز شباب في نهائي دوري حياة كريمة محافظ أسوان: جوائز وميدليات للاعبي 3 مراكز شباب في نهائي دوري حياة كريمة

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تنظيم مديرية الشباب والرياضة لدورى حياة كريمة بمراكز الشباب في لعبة خماسيات كرة القدم، وذلك على مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وتم الانتهاء من تنفيذ التصفيات التمهيدية لدورى مراكز الشباب، وصعد إلى المرحلة النهائية 3 مراكز، مشيراً إلى أنه بالتوازى تم تنظيم ماراثون للدرجات ومهرجان الفروسية ولعبة التحطيب ضمن فعاليات المهرجان السنوي بقرية الكلح شرق بمركز إدفو، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار .

من جانبه، أوضح فتحى عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية للشباب والرياضة بأسوان، أنه لأول مرة تم تنظيم دورى حياة كريمة لمراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل خلق روح المنافسة وإستثمار طاقات الشباب في أنشطة هادفة، ليتوازى ذلك مع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بإنشاء وإحلال وتجديد 165 مشروع يضم مراكز شباب وأندية رياضية وحمامات سباحة منهم 85 مشروع بمركز إدفو، و32 مشروع بمركز كوم أمبو، و48 مشروع بمركز نصر النوبة، مؤكداً على أن محافظ أسوان رصد جوائز وميدليات للاعبين سيتم توزيعها في نهائي الدورى الذي سيقام الأسبوع القادم بين 3 مراكز شباب هم مركز شباب الرغامة البلد بكوم أمبو، ومركز شباب الديوان بنصر النوبة، بالإضافة إلى مركز شباب اللديد بإدفو .

المصرى اليوم

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