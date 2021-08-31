«العروسان الأسبان» في ضيافة «القومي للحضارة» تلبية لدعوة وزير السياحة

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بدعوة من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، استقبل اليوم الثلاثاء المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط العروسين الأسبان اللذين قاما بإعلان مراسم زواجهما بالأقصر والتقى بهما الوزير خلال زيارته لمحافظة الأقصر يوم الأحد الماضي.

وقام العروسان الأسبان بجولة داخل المتحف تضمنت زيارة قاعتي العرض المركزي والمومياوات ومنطقة بحيرة عين الصيرة.

وخلال الجولة، وجه العروسان الشكر للوزير على هذه الدعوة الرائعة لزيارة المتحف كهدية بمناسبة زواجهما والتي تعد بالنسبة لهم زيارة سارة وغير متوقعة لا سيما في ظل شغفهم بزيارة المتحف منذ انبهارهم بحدث موكب نقل المومياوات الملكية الذي تابعوه بشغف عبر شاشة التليفزيون في إسبانيا.

كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف ومشاهدة المومياوات الملكية خاصة بعد زيارتهم للمقابر الملكية بوادي الملوك بالأقصر مما أعطى لرحلتهم بمصر طابع وتجربة مميزة، بالإضافة إلى إعجابهم بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

وقد حرص العروسان الأسبان على التقاط العديد من الفيديوهات والصور التذكارية بالمتحف وأمام كل من البحيرة واللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليداً لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت أنظار العالم.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد التقى بهذين العروسين يوم الأحد الماضي خلال زيارته لمحافظة الأقصر والتي قام خلالها بافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها، وتفقد بعض الفنادق العائمة للتأكد من مدي التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، بالإضافة إلى تفقده لمعبدي إسنا والطود.