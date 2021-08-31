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أثار درع الدوري المصري اللغط خلال الفترة الأخيرة بعدد كبير من الاحداث داخل أروقة الرياضة المصرية فما بين نسخة مقلدة من درع الدوري في دولاب بطولات الأهلي بعدما فقد الأخير درع البطولة في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة لصالح غريمه الزمالك إلى سرقة الدرع الأصلي من نادي الزمالك بعد 4 أيام فقط من الحصول على الدرع من اتحاد الكرة .

وأثارت صورة حسام حسن مهاجم الأهلي الجديد القادم من فريق سموحة مع درع الدوري الممتاز في دولاب بطولات الأهلي جدلا واسعًا خاصة أن الأهلي قام بتسليم درع الدوري إلى اتحاد الكرة من أجل تسليمه إلى نادي الزمالك بطل مسابقة الدوري المصري الممتاز 2022 .



وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق الأحمر قام بتسليم نسخة من درع الدوري إلى اتحاد الكرة في الأيام الماضية بعد تتويج الزمالك باللقب والنسخة المتواجدة في دولاب بطولات الأهلي هي نسخة مُقلدة وضعها النادي الأكثر تتويجاً ببطولة الدوري بـ42 مرة .

شيكابالا يحتقل بدرع الدوري المصري الممتاز 2021

كان التصوير مع درع الدوري بطل أزمة أخرى بعدما رفض اتحاد الكرة مشاركة زوجات اللاعبين في الاحتفالات الرسمية بفوز الزمالك بدرع الدوري والتصوير داخل الملعب ليدخل شيكابالا في أزمة مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة انتهت بايقافه 8 شهور ودفعه نصف مليون جنيه كما تنص اللائحة .

وتأتى الأزمة الأخيرة المثيرة للأسى بعدما شهد نادي الزمالك واقعة غريبة ومؤسفة بعدما كشف أحد أعضاء اللجنة المؤقتة التي تدير النادي عن سرقة درع الدوري من النادي الأبيض وخروجه من مقر النادي دون علم اللجنة.

وقال عضو اللجنة في تصريحات سابقة للمصري اليوم: «الجميع فوجئ بعدم وجود درع الدوري في مكانه المخصص له داخل نادي الزمالك مؤكدا أنه بعد البحث لأكثر من 7 ساعات، تمت استعادة الدرع وإعادته في مكانه المخصص له داخل نادي الزمالك «.

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وكشف أحد المسؤولين بالأمن في الزمالك الذين تم تكليفهم بالبحث عن الدرع داخل وخارج النادي، أن كاميرات المراقبة في الزمالك رصدت خروج الدرع في إحدى السيارات الملاكي التي يمتلكها أحد موظفي إدارة الكرة، لكن لم يتم رصد كواليس عودة الدرع لنادي الزمالك.

ليكون درع الدوري صاحب اللقطات الأهم فى الرياضة المصرية فى الساعات الأخيرة