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أطباء تدريب لصحة الطائف: أين رواتبنا؟

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أطباء تدريب لصحة الطائف: أين رواتبنا؟ أطباء تدريب لصحة الطائف: أين رواتبنا؟
أكد أطباء سعوديون تحت بند عقد طبيب سعودي تحت التدريب بمدينة الطائف لـ«الوطن» عدم حصولهم على رواتبهم لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2020 وراتب شهر يناير للعام 2021.

تهيئة مهنية

وبين الأطباء أنه بناء على العقود المبرمة معهم تم توزيعهم على المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بحسب التخصصات المتاحة من الأطباء المعينين بنظام عقد التدريب، لافتين إلى أن ساعات دوامهم تمتد لثمانية ساعات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، مع وجود مناوبات تمتد لـ 24 ساعة تصل لسبعة أيام في الشهر، الأمر الذي قد يعوق الهدف الرئيسي من عقود التدريب والتهيئة المهنية لأطباء المستقبل، الذين يعول عليهم لحمل أمانة خدمة الوطن ومسؤولية صحة المواطن والمقيم، نتيجة انخفاض الروح المعنوية وضعف الإنتاجية بسبب غياب الرواتب والحوافر المادية التي تحقق لهم ولأسرهم الاستقرار المادي والمعنوي.

التعامل مع البلاغات

من جانبه أوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية، متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ«الوطن» أن الصحة خصصت مركزا لبلاغات وخدمات للموظفين لمنسوبيها، على الرقم 920009080، لتلقي شكاوى الموظفين وملاحظاتهم سواء ما يخص تأخير خدمات أو وجود مطالبات ونحو ذلك، ويتم من خلال المركز التعامل مع كافة البلاغات بعناية ومهنية.


الوطن السعودية

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