جائزة للتميز المؤسسي

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اجتمع المستشار وكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة، عبدالحميد المالكي، ووكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي سمير السويهري، لمناقشة آلية التعاون المشترك بين الوكالتين.

وتم خلال اللقاء مناقشة إجراءات جائزة الرئاسة للتميز لهذا العام، والتي تهدف لتحفيز الكوادر والقوى البشرية بالرئاسة، للتميز المؤسسي، وتقديم كافة الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وبمتابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

كما جرى رسم خطة التعاون المشتركة، مع وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي، ومناقشة التنسيق بين الوكالتين، لتحقيق التميز والجودة بالأعمال التشغيلية بالمسجد الحرام.