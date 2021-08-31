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بعد نجاحه في إنتاج الفراولة.. مواطن بتيماء ينجح في زراعة "فستق الحقل" بمزرعته الخاصة

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استقبله أمير تبوك من قبل وأشاد بمشروعه الملهم مؤكدًا أنه نموذج مثالي

بعد نجاحه في إنتاج الفراولة.. مواطن بتيماء ينجح في زراعة

نجح أحد المزارعين في محافظة تيماء بمنطقة تبوك في زراعة "فستق الحقل"؛ ليحقق نجاحًا جديدًا، يُضاف لسجله بجانب تميُّزه في زراعة الفراولة.

من جانبه، قال المواطن مصنت سرور الشراري لـ"سبق" إنه زرع "فستق الحقل" في مزرعته لحبه زراعة الأصناف النادرة زراعتها من قِبل المزارعين.

وأوضح أنه يزرع أيضًا الخضراوات؛ لأنها تعد ضمن أهم عناصر الأمن الغذائي للبلاد، مؤكدًا أهمية تأمينها بشكل دائم.

وأشار إلى أنه أصبح يتدرج في زراعة هذه الأنواع؛ كي تكون منتجًا محليًّا فائق الجودة بدلاً من استيرادها من الخارج.

وكان "الشراري" قد نجح في زراعة وإنتاج الفراولة المحلية متطلعًا إلى مواكبة رؤية سمو ولي العهد بالمساهمة في برنامج "صنع في " في الصناعات التحويلية، وقد كانت بدايته بـ 300 شتلة، واستمر في خدمتها حتى وصلت إلى 10 آلاف شتلة، فيما استقبله أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مشيدًا بمشروعه الملهم، ومؤكدًا أنه نموذج مثالي، وفخر للوطن، كما قدم له دعمًا ماليًّا تشجيعًا له على الاستمرار في مسيرته بالمجال الزراعي.

بعد نجاحه في إنتاج الفراولة.. مواطن بتيماء ينجح في زراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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