محافظ كفر الشيخ يتابع نقل مصابين من لاعبي كرة السرعة بدسوق للمستشفي الجامعي

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اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على نقل وإيداع حالتين من مصابي لاعبي فريق دسوق لكرة السرعة بالعناية المركزة بمستشفى جامعة كفر الشيخ، عقب نقلهما بسيارة إسعاف مجهزة من مستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، بعد إجرائهمنا عمليات جراحية حرجة، واستقرار حالتهما الصحية.

وقال المحافظ إنه تابع نقل الحالتين للمستشفى فور وصولها للمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، وتم توفير الغرف الخاصة بهما، وتسخير الإمكانيات لخدمة المصابين، وذلك لاستكمال علاجهما حتى شفائهما التام، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، تحت اشراف فريق طبي متخصص بالجامعة.