استشاري: عملية تحويل المسار تنشط البنكرياس مرة أخرى

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحضير عمليات جراحات السمنة في الأوزان الكبيرة يكون من خلال تقيم وظائف الكبد والسيولة ووظائف التنفس، وإعداد رسم قلب.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن تحويل المسار تعتبر عملية لعلاج الارتجاع الشديد، وعلاج السكر لأنها تقلل الوزن، وتقلل مناعة الأنسولين، وتنشط البنكرياس مرة أخرى، من خلال إعادة الاتزان الهرموني مرة أخرى للجهاز الهضمي.

ولفت إلى أن تحويل مسار المعدة عملية سهلة وبسيطة من خلال استخدام التقنيات الحديثة على يد فريق طبي مؤهل، ومركز طبي مجهز بأحدث الإمكانيات.