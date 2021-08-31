أخبار عاجلة

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استشاري: عملية تحويل المسار تنشط البنكرياس مرة أخرى

Print
استشاري: عملية تحويل المسار تنشط البنكرياس مرة أخرى استشاري: عملية تحويل المسار تنشط البنكرياس مرة أخرى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحضير عمليات جراحات السمنة في الأوزان الكبيرة يكون من خلال تقيم وظائف الكبد والسيولة ووظائف التنفس، وإعداد رسم قلب.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن تحويل المسار تعتبر عملية لعلاج الارتجاع الشديد، وعلاج السكر لأنها تقلل الوزن، وتقلل مناعة الأنسولين، وتنشط البنكرياس مرة أخرى، من خلال إعادة الاتزان الهرموني مرة أخرى للجهاز الهضمي.

ولفت إلى أن تحويل مسار المعدة عملية سهلة وبسيطة من خلال استخدام التقنيات الحديثة على يد فريق طبي مؤهل، ومركز طبي مجهز بأحدث الإمكانيات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء

حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة)

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة)

فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب

فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب

البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية

البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية