أخبار عاجلة

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

سموحة يتعاقد مع صفقة جديدة

Print
سموحة يتعاقد مع صفقة جديدة سموحة يتعاقد مع صفقة جديدة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في التعاقد مع أحمد عيد التمساح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع أحمد عيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع غزل المحلة، خلال الموسم الماضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة.

ويسعى أحمد سامي، لتدعيم دفاع سموحة لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة بعد إنتهاء إعارة محمد عبد المنعم، من صفوف الأهلي، ورفضه الاستمرار مع الفريق.

يذكر أن سموحة، دعم حتى الأن صفوفه بالتعاقد مع كل من عمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعه، لاعبا النادي الأهلي واليا سيلا، مهاجم اتحاد تطاوين التونسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء

حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة)

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة)

فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب

فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب

البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية

البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية