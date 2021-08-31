سموحة يتعاقد مع صفقة جديدة

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نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في التعاقد مع أحمد عيد التمساح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع أحمد عيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع غزل المحلة، خلال الموسم الماضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة.

ويسعى أحمد سامي، لتدعيم دفاع سموحة لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة بعد إنتهاء إعارة محمد عبد المنعم، من صفوف الأهلي، ورفضه الاستمرار مع الفريق.

يذكر أن سموحة، دعم حتى الأن صفوفه بالتعاقد مع كل من عمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعه، لاعبا النادي الأهلي واليا سيلا، مهاجم اتحاد تطاوين التونسي.