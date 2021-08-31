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ذكرت بعض المصادر الإيطالية والفرنسية أن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان قريب من العودة إلى أتلتيكو مدريد، بعد عامين من انتقاله من صفوفهم إلى صفوف برشلونة (صيف 2019).

يحاول حامل لقب لا ليجا اغلاق المفاوضات مع برشلونة خلال الساعات القليلة المتبقية من سوق الإنتقالات الصيفية الحالي، على أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة مع إلزماية الشراء.

أوضح تقرير الصحفي الإيطالي الموثوق، دي مارزيو، أن المفاوضات بين الناديين تسير بشكل ثابت وأنه متبقي تفاصيل قليلة على اتمام الصفقة، مع مراعاة نهاية سوق الإنتقالات للأندية الإسبانية في منتصف الليل.

يحاول أتلتيكو مدريد تدعيم صفوف فريق المدرب دييجو سيميوني بمهاجم جديد، ولن تكون هناك مشكلة لجريزمان سواء بالعودة لفريقه القديم او التأقلم مع النادي الذي لعب ضمن صفوفه خلال الفترة بين 2014 و2019.

تحاول ادارة أتلتيكو مدريد توفير فريق قوي للمدرب سيميوني، للمنافسة على الحصول على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، وكذلك محاولة الوصول بعيدًا في دوري أبطال أوروبا.

جريزمان لم يحظى بأفضل فتراته مع برشلونة، فلعب معهم 102 مباراة سجل 35 هدفًا وصنع 17 هدفًا، بينما كان سجل 133 هدفًا في 257 مباراة مع أتلتيكو مدريد خلال الفترة بين 2014 لـ 2019.