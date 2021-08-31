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أخضر الصالات يدشن أسبوع الصالات في كرواتيا بمواجهة منتخب مالطا

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أخضر الصالات يدشن أسبوع الصالات في كرواتيا بمواجهة منتخب مالطا أخضر الصالات يدشن أسبوع الصالات في كرواتيا بمواجهة منتخب مالطا

أخضر الصالات يدشن أسبوع الصالات في كرواتيا بمواجهة منتخب مالطا

يدشن السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأربعاء ، مشاركته في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية التي تستضيفها مدينة بوريتش الكرواتية خلال الفترة من 1-5 سبتمبر، وذلك بمواجهة منتخب مالطا.

وأنهى "الأخضر"، اليوم الثلاثاء، تجهيزاته لمباراة مالطا، حيث فاز وديًا على منتخب جزر سليمان بنتيجة 7-3، وسجل أهداف الأخضر كل من معاذ العسيري (هدفين) وناصر الحارثي (هدفين) ومنصور الزهراني وحمود المطيري وفهد الرديني.

وعمد مدرب المنتخب السعودي، الإسباني أندرو بلازا خلال المباراة إلى اللعب بالطريقة نفسها التي سيلعب بها أمام منتخب مالطا، حيث قام بإشراك أغلب اللاعبين من أجل الوقوف على مستوياتهم عن قرب.

وكان "أخضر الصالات" وصل، أمس الاثنين، إلى مدينة بوريتش قادمًا من مدينة الدمام وذلك للمشاركة في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية.

يُذكر أن قرعة بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الودية الدولية أسفرت عن وقوع "الأخضر" في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، هنغاريا، مالطا، الجبل الأسود وسان مارينو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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