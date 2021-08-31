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التعاون يعقد جمعيته العمومية غير العادية .. والعجز أكثر من 8  ملايين ريال

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التعاون يعقد جمعيته العمومية غير العادية .. والعجز أكثر من 8  ملايين ريال التعاون يعقد جمعيته العمومية غير العادية .. والعجز أكثر من 8  ملايين ريال

التعاون يعقد جمعيته العمومية غير العادية .. والعجز أكثر من 8  ملايين ريال

كشفت إدارة نادي التعاون عن عجز مالي بقيمة أكثر من 8 ملايين ريال، وذلك خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدها النادي يوم الثلاثاء.

وعقد نادي التعاون مساء الثلاثاء الجمعية العمومية غير العادية وذلك بحضور مجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة الرياضة وقد تضمنت الجمعية العمومية:

- كلمة ترحيبية من رئيس النادي

- قراءة جدول الأعمال واعتماده

- تقرير مجلس الإدارة (ملخص التقرير السنوي)

- شهادة البيانات المالية الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية

- عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من مدقق الحسابات.

وجاءت البيانات المالية خلال السنة المالية حتى 30 /6 / 2021م على النحو التالي:


الإيرادات خلال السنة المالية

87.749.552

المصروفات خلال السنة المالية

96.492.798

العجز

8،743،246

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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