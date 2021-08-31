أخبار عاجلة

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بايدن: قواتنا قامت بعملها على أكمل وجه في أفغانستان

Print
بايدن: قواتنا قامت بعملها على أكمل وجه في أفغانستان بايدن: قواتنا قامت بعملها على أكمل وجه في أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه «قمنا بإتمام أطول عملية إجلاء جوي في تاريخنا من أفغانستان ».

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «قواتنا قامت بعملها على أكمل وجه في أفغانستان ، واتخذت قرارا بوضع حد للحرب في أفغانستان ».

وأكد أن «الافتراض أن الأفغانية كان باستطاعتها الصمود حتى نهاية الانسحاب غير صحيح، ولم تقم أي دولة بما قمنا به في أفغانستان والمهمة نجحت بشكل غير عادي».

وتابع: «عملية الخروج من أفغانستان نتج عنها إجلاء أكثر من 5 آلاف أمريكي، ونحو 200 أمريكي لا يزالون في أفغانستان وبعضهم يريدون المغادرة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عون: قدمت كافة التسهيلات لتشكيل الحكومة ولم أطلب الثلث المعطل

عون: قدمت كافة التسهيلات لتشكيل الحكومة ولم أطلب الثلث المعطل

وزير الخارجية الألماني: الحكومة الجديدة في أفغانستان لا تعكس تطلعاتنا

وزير الخارجية الألماني: الحكومة الجديدة في أفغانستان لا تعكس تطلعاتنا

وزير الخارجية الأمريكي: يبدو أن الحكومة الأفغانية التي شكلتها «طالبان» غير شاملة

وزير الخارجية الأمريكي: يبدو أن الحكومة الأفغانية التي شكلتها «طالبان» غير شاملة