بايدن: قواتنا قامت بعملها على أكمل وجه في أفغانستان

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه «قمنا بإتمام أطول عملية إجلاء جوي في تاريخنا من أفغانستان ».

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «قواتنا قامت بعملها على أكمل وجه في أفغانستان ، واتخذت قرارا بوضع حد للحرب في أفغانستان ».

وأكد أن «الافتراض أن الحكومة الأفغانية كان باستطاعتها الصمود حتى نهاية الانسحاب غير صحيح، ولم تقم أي دولة بما قمنا به في أفغانستان والمهمة نجحت بشكل غير عادي».

وتابع: «عملية الخروج من أفغانستان نتج عنها إجلاء أكثر من 5 آلاف أمريكي، ونحو 200 أمريكي لا يزالون في أفغانستان وبعضهم يريدون المغادرة».