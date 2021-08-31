وزير إسرائيلي: نخوض حرب استنزاف طويلة الأمد

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قال يوعاز هندل، وزير الاتصالات الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تخوض حرب استنزاف طويلة الأمد.

ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزير الإسرائيلي أن بلاده تخوض حرب استنزاف طويلة الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما صرح به خلال زيارة قام بها لمجلس أشكول الإسرائيلي، في منطقة غلاف قطاع غزة، أثناء تدشين خطوط ألياف ضوئية.

وجاء تعليق الوزير الإسرائيلي ردا على مقتل قناص إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 9 أيام على حدود قطاع غزة، عبر رصاص فلسطيني، موضحا أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أي خطأ من قبل حركة حماس، وبأن بلاده سترد على من أطلق النيران على القناص.

وكانت مستشفى "سوروكا" جنوبي إسرائيل قد أعلنت، أمس الإثنين، وفاة الجندي الإسرائيلي بارئيل شموئيلي، الذي أصيب برصاص فلسطيني على السياج الأمني قبل تسعة أيام، بعد تدهور وضعه الصحي.

وقال بيان صدر عن مستشفى "سوروكا" إننا "نشعر بحزن شديد لإعلان مقتل المقاتل في حرس الحدود باريل حضرية شمولي، الذي تم نقله إلى المستشفى قبل نحو أسبوع، بعد إصابته برصاصة في رأسه على حدود قطاع غزة".