أخبار عاجلة

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية -
دياب يحقق مليون مشاهدة بأغنية «ياساتر» -
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا -
انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار -
رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحربي": جميع فروع "إيواء الرياض" حرصت على تطعيم الطلبة بلقاح كورونا

Print
"الحربي": جميع فروع "إيواء الرياض" حرصت على تطعيم الطلبة بلقاح كورونا "الحربي": جميع فروع "إيواء الرياض" حرصت على تطعيم الطلبة بلقاح كورونا
ضمن التدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم وضمان عودتهم الآمنة لمقاعد الدراسة

تنتظم أكثر من 150 طالبًا وطالبة من دور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هذا الأسبوع في مدارس التعليم بعد تلقيهم جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن التدابير الوقائية التي طبّقتها الوزارة للحفاظ على سلامة مستفيديها بالرعاية، وضمان عودتهم الآمنة لمقاعد الدراسة.

وذكر المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، أن جميع دور ومراكز الإيواء حرصت منذ وقت مبكر على إعطاء جميع الفئات المشمولة بالرعاية داخلها جرعات اللقاح من خلال التنسيق مع وزارة الصحة، وتخصيص فِرق تطعيم متكاملة لكل مركز ودار في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها لتطعيم فئاتها من المسنين والمسنات وذوي الإعاقة والأيتام، وكذلك نزلاء دار الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات، وذلك داخل فروعهم وفقًا لمواعيد محددة، وبوقت مناسب يفصل بين الجرعتين لحمايتهم، والتيسير على العاجزين منهم، مثل فئات المسنين وذوي الإعاقة.

وأوضح "الحربي" أن الكادر الطبي والتمريضي داخل فروع الإيواء كان يراقب المستفيدين بعد تطعيمهم لمدة معينة بعد دراسة سيرتهم المرضية، بينما يتم تفقُّد أوضاعهم الصحية بشكل روتيني ومستمر للتأكد من سلامتهم، إلى جانب تطبيق خطة الوزارة الاحترازية للحد من انتشار المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"