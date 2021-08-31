"الحربي": جميع فروع "إيواء الرياض" حرصت على تطعيم الطلبة بلقاح كورونا

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ضمن التدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم وضمان عودتهم الآمنة لمقاعد الدراسة

تنتظم أكثر من 150 طالبًا وطالبة من دور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هذا الأسبوع في مدارس التعليم بعد تلقيهم جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن التدابير الوقائية التي طبّقتها الوزارة للحفاظ على سلامة مستفيديها بالرعاية، وضمان عودتهم الآمنة لمقاعد الدراسة.

وذكر المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، أن جميع دور ومراكز الإيواء حرصت منذ وقت مبكر على إعطاء جميع الفئات المشمولة بالرعاية داخلها جرعات اللقاح من خلال التنسيق مع وزارة الصحة، وتخصيص فِرق تطعيم متكاملة لكل مركز ودار في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها لتطعيم فئاتها من المسنين والمسنات وذوي الإعاقة والأيتام، وكذلك نزلاء دار الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات، وذلك داخل فروعهم وفقًا لمواعيد محددة، وبوقت مناسب يفصل بين الجرعتين لحمايتهم، والتيسير على العاجزين منهم، مثل فئات المسنين وذوي الإعاقة.

وأوضح "الحربي" أن الكادر الطبي والتمريضي داخل فروع الإيواء كان يراقب المستفيدين بعد تطعيمهم لمدة معينة بعد دراسة سيرتهم المرضية، بينما يتم تفقُّد أوضاعهم الصحية بشكل روتيني ومستمر للتأكد من سلامتهم، إلى جانب تطبيق خطة الوزارة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.