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شهد نادي الزمالك واقعة غريبة ومؤسفة تسببت في انقلاب الأمور رأسا على عقب داخل نادي الزمالك الذي مازال يحتفل بتتويجه ببطولة الدوري الممتاز التي حققها عن جدارة واستحقاق عن الموسم المنقضي .

ففي ظل استمرار الاحتفالات داخل الزمالك سواء على مستوي اللاعبين وبين الأعضاء داخل النادي وحتي على مستوي اللجنة المؤقتة والجماهير إلا ان الجميع فوجئ بواقعة صادمة خلال الساعات القليلة الماضية .

وكشف أحد اعضاء اللجنة المؤقتة التي تدير النادي عن تفاصيل هذه الواقعة الخاصة بدرع الدوري الممتاز المتوج به نادي الزمالك حيث أكد عضو اللجنة الذي رفض ذكر اسمه وقوع حادث شرقة واختفاء لدرع الدوري الممتاز وخروجه من مقر النادي دون علم اللجنة .

وقال عضو اللجنة: «الجميع فوجئ بعدم وجود درع الدوري في مكانه المخصص له داخل نادي الزمالك فقامت الدنيا وتم استدعاء الامن والجهاز التنفيذي لمعرفة حقيقة اختفاء الدرع».

وأضاف: «الجميع ساده حالة من القلق والخوف والفزع من سرقة الدرع اسوة بما حدث في اتحاد الكرة من سرقة بعض كؤوس بطولة أمم افريقيا».

ورصد عضو اللجنة المؤقتة تفاصيل اختفاء وسرقة درع الدوري في الزمالك، مؤكدا انه بعد البحث لأكثر من 7 ساعات تم استعادة الدرع واعادته في مكانه المخصص له داخل نادي الزمالك .

وكشف العضو عن أن اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب فتحت تحقيق فوري في واقعة اختفاء درع الدوري وخروجه من مقر النادي لأكثر من 7 ساعات حتي تمت استعادته في سرية تامة مؤكدا ان لجنة الزمالك كلفت حسين السمري المدير التنفيذي بفتح تحقيق في الواقعة مع الجهاز الإداري بالفريق الكروي الأول بعدما تم اكتشاف ان درع الدوري تم تسليمه للمدير الإداري منتصر الرملاوي قبل ان يتم خروجه من النادي في واقعة لم يتم كشف تفاصيلها الحقيقية حتي الآن .

- صورة أرشيفية

ياتي هذا فيما كشف أحد المسؤولين بالأمن في الزمالك الذين تم تكليفهم بالبحث عن الدرع داخل وخارج النادي أن كاميرات المراقبة في الزمالك رصدت خروج الدرع في احدي السيارات الملاكي التي يمتلكها أحد موظفي ادارة الكرة لكن لم يتم رصد كواليس عودة الدرع لنادي الزمالك

وقال مسوؤل امن النادي أن التحقيقات الاولية حول سرقة الدرع اثبتت عدم وجود نية لسرقة الدرع وانما كان الهدف منه خروجه من النادي لبعض رجال الأعمال للتصوير معه لكنه عاد ليؤكد على وجود رواية أخرى بطلها احد اعضاء اللجنة المؤقتة السابقين الذين استعار الدرع في منزله لالتقاط صوره لابنائه مؤكدا ان الدرع موجود الآن داخل مقر نادي الزمالك وتم اصدار قرار من حسين لبيب بعدم السماح لاي مسؤول بتحريك الدرع من مكانه .