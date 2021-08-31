«التعليم» تخاطب المديريات لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر التعليمية

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية لتنفيذ عدد من اللقاءات التعريفية والبرامج التدريبية لمسؤولي وحدات التدريب بالمدارس، وذلك انطلاقًا من أهمية التنمية المهنية للكوادر التعليمية وتحقيق الفاعلية من برامج التدريب وورش العمل بكافة أنواعها.

وطالبت الوزارة مديري المديريات بتنفيذ لقاء تعريفي للجنة التنمية المهنية بالمديريات والإدارات التعليمية، وتنفيذ تدريب لمدة 3 أيام لمسؤولي وحدات التدريب بالمدارس على العناصر التالية «القرارات الوزارية المنظمة للعمل، والسلوكيات المهنية لمسئولي وحدات التدريب».

وشددت الوزارة على ضرورة تفعيل لجنة التنمية المهنية على المستويات الثلاث (المدرسة- الإدارة- المديرية التعليمية)، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى مدير التدريب بالمديرية لرفعها إلى مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين.