صحة السويس تنفي تعطل جهاز الآشعة بمستشفى السويس العام

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نفى الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، ما تم نشره عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بشأن ادعاء تعطل جهاز الاشعه بمستشفى السويس العام.

وأشار «الحفناوي» بحسب بيان، الثلاثاء، إلى وجود جهاز تنظيم التيار الكهربائي الخاص بجهاز الاشعه في الصيانة.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع هيئة الإسعاف لإحالة الحالات لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس مجاناً لعمل الآشعة اللازمة، وتم بالفعل إحالة 4 مواطنين وتم عمل اللازم لهم، ولفت إلى أن أعمال الصيانة لجهاز تنظيم التيار الكهربائي الخاص بجهاز الآشعة سوف تنتهي خلال 48 ساعة ويعود جهاز الآشعة بمستشفى السويس العام لخدمة المرضى.