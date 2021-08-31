أمريكا تطعم 14 مليون أمريكي بجرعة أولى من لقاح كوفيد في أغسطس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مسؤولو البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن نحو 14 مليونًا من سكان الولايات المتحدة تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد-19 في أغسطس الماضى بزيادة نحو أربعة ملايين مقارنة بشهر يوليو الماضى، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الأمريكية حث الأمريكيين على التطعيم وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت البيانات الاتحادية إلى أن متوسط عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة بلغ نحو 130 ألفا ارتفاعا من أقل من 12 ألف إصابة في أواخر يونيو الماضى، مع استمرار سلالة دلتا الجديدة شديدة العدوى في الانتشار.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن متوسط الوفيات اليومية لمدة سبعة أيام يصل إلى ما يقرب من 900، وهو أعلى مما كان عليه في الأسبوع السابق.