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الجيزة: رفع 8933 طن مخلفات من 4 أحياء

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الجيزة: رفع 8933 طن مخلفات من 4 أحياء الجيزة: رفع 8933 طن مخلفات من 4 أحياء

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رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة 8933 طن مخلفات من أحياء العمرانية، والطالبية، والدقي، وجنوب الجيزة، حيث شنت الهيئة حملات نظافة وتجريد وكنس آلي شملت شارع ترعة الزمر، وشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية وشارع الزعيم محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) بنطاق حي الطالبية وميدان المساحة وشارع حسين واصف من المساحة بنطاق حي الدقي.

كما تولت فرق الحدائق أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية، وشارع الزعيم محمد أنور السادات ( ترسا سابقاً ) بنطاق حي الطالبية، وقص وتهذيب الأشجار بشارع ثروت بنطاق حي الدقي، وتقليم النخيل بشارع الجامعة بنطاق حي جنوب الجيزة.

المصرى اليوم

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