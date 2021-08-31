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تركيا تحذر من موجة هجرة جديدة من أفغانستان

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تركيا تحذر من موجة هجرة جديدة من أفغانستان تركيا تحذر من موجة هجرة جديدة من أفغانستان

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حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من موجة هجرة جديدة من أفغانستان، بعد سيطرة حركة «طالبان» على البلاد.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الصربية بلغراد، قال أوغلو: «هناك أزمة هجرة في العالم وربما تكون هناك موجة جديدة للهجرة، هذا محتمل للغاية»، مشيرا إلى أن «اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة السبع أمس الاثنين ناقش سبل مساعدة الأفغان على البقاء في بلادهم».

وتؤوي تركيا نحو 4 ملايين لاجئ معظمهم من السوريين، كما عززت إجراءات الأمن بطول حدودها مع إيران لتجنب أي تدفق جديد للمهاجرين من أفغانستان عبر إيران.

المصرى اليوم

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