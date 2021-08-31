محافظ السويس يجتمع بقيادات مديرية الصحة لبحث أوجه الاستعداد لمواجهة موجة كورونا الرابعة

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عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا مع قيادات مديرية الصحة، ومديري المستشفيات بالمحافظة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد نشأت منسق مشروع التأمين الصحي الشامل والدكتور محمود عبدالنبي مدير فرع التأمين الصحي، وذلك للوقوف على الوضع الصحي بالمحافظة.

وخلال الاجتماع قدم محافظ السويس الشكر لجميع العاملين بالقطاع الطبي لجهودهم في مواجهة الموجات السابقة من جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية الاستعداد التام والمتابعة المستمرة لمواجهة الموجة الرابعة القادمة والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المحددة، قائلا كلنا نعمل من أجل السويس الباسلة ورعاية أبنائها والحفاظ على صحتهم، مؤكدا على التزام بكافة التوجيهات والعمل على راحة وخدمة المريض، محذرا الجميع بالتحويل لجهات التحقيق في حالة الإهمال أو التقصير في العمل.

وناقش المحافظ مع قيادات مديرية الصحة الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكد المحافظ على أهمية الحصول على اللقاح للمواطنين وتكثيف عمل الفرق المتنقلة والثابتة لزيادة أعداد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بالسويس للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار محافظ السويس إلى أن الفترة القادمة ستشهد بدء تشغيل عدد من الاجهزة الطبية لخدمة شعب السويس، مؤكدًا البدء في التشغيل التجريبي لجهاز القسطرة التداخلية بالمستشفى العام.

وفي الاجتماع تم التأكيد على التزام جميع مديري المستشفيات العامة بإعلاء المصلحة العامة والعناية الكاملة والمعاملة الطيبة وتوفير كل سبل الراحة والادوية اللازمة للمرضى.

وقال إن عدد أسرة العناية المركزة حاليا 120 سريرًا بعد أن كانت 17 سريرًا فقط، مؤكدا على الدعم المستمر من محافظة السويس من أجل صحة المواطنين.

وكلف المحافظ مدير عام مديرية الصحة بإجراء دراسة سريعة لإنشاء مركز للخصوبة والتلقيح بالسويس، كذلك سرعة تجهيز معمل التحاليل خلال 15 يوما لخدمة أهالي السويس

حضر الاجتماع كل من وكيل مديرية الصحة والطب الوقائي، والطب العلاجي، والعلاج الحر، والصيدلة، ومستشفى التأمين الصحي والمالية والإدارية ومديرى المستشفيات العامة، بمديرية الصحة.