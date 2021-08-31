رئيس جامعة الأقصر يٌكرم عميد «الفنون الجميلة» لمشاركته في معرض فني بالأردن

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تكريم عميد الفنون الجميلة بالاقصر

تكريم عميد الفنون الجميلة بالاقصر

كرم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الاقصر، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، وذلك لمشاركته في المعرض الالكتروني "رؤى تشكيلية 2" بجامعة الزرقاء بالأردن، تحت رعاية الدكتور عمر عزت سلامة، أمين عام الجامعات العربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا.

وشارك في المعرض نحو 100 فنان، من أساتذة الفنون في كليات الفنون العربية، لإعادة وصل ما انقطع من حبال التواصل الثقافي والإبداعي بفعل جائحة كورونا ولضروريات استمرار العمل الثقافي والإبداعي، وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بمشاركة الدكتور أحمد محيى حمزة، في المعرض الذي يثري الثقافة والإبداع ويرسم صورة حضارية تليق بجامعة الأقصر وسط كوكبة من الفنانين المشاركين في المعرض.

ووجه عميد كلية الفنون الجميلة، الشكر لرئيس جامعة الأقصر، لدعمه المستمر والمتواصل لدعم الثقافة والإبداع، كما وجه حمزة الشكر للدكتور حسني ابو كريم، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الزرقاء، لرعايته للمعرض.

يذكر أن الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية أهمها وسام اتحاد شباب الوطن العربي في الفنون 1996 تحت رعاية جامعة الدول العربية والشيخ خالد القاسمي رئيس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجائزة الكبرى بينالي الاكوادور الدولي 2006، الجائزة الكبرى بينالي الثقافة والفنون الدولي 2013 ، الجائزة الكبرى بينالي بورسعيد 2005، جائزة شهادة التقدير من ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك 1999، وقد حصل على الجائزة الأولى في صالون الشباب في الجرافيك مرتين في 1998، 2003، والجائزة الثانية في الجرافيك 2000، 2001.